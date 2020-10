Immobile: in Nazionale il gol tarda ad arrivare (Di giovedì 15 ottobre 2020) Italia – Olanda che si è giocata ieri sera, 14 ottobre, a Bergamo, non è finita come tutti avrebbero desiderato. Gli Azzurri di Mancini hanno infatti ottenuto un pareggio che ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Non solo perchè sono stati i primi, grazie al gol di Pellegrini, a passare in vantaggio, ma anche perchè sono state diverse le occasioni di raddoppio che non sono andate a buon fine. Immobile è stato protagonista della serata in questo senso: l’attaccante laziale si è avvicinato più di una volta alla rete che però non ha mai gonfiato. Immobile è stato criticato duramente dopo Italia – Olanda di ieri sera Immobile – Italia: quante occasioni sprecate Ciro Immobile è uno dei giocatori su cui Roberto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 ottobre 2020) Italia – Olanda che si è giocata ieri sera, 14 ottobre, a Bergamo, non è finita come tutti avrebbero desiderato. Gli Azzurri di Mancini hanno infatti ottenuto un pareggio che ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Non solo perchè sono stati i primi, grazie al gol di Pellegrini, a passare in vantaggio, ma anche perchè sono state diverse le occasioni di raddoppio che non sono andate a buon fine.è stato protagonista della serata in questo senso: l’attaccante laziale si è avvicinato più di una volta alla rete che però non ha mai gonfiato.è stato criticato duramente dopo Italia – Olanda di ieri sera– Italia: quante occasioni sprecate Ciroè uno dei giocatori su cui Roberto ...

Vivo_Azzurro : #NationsLeague ?? 57' Che occasione per #Immobile! A tu per tu con Cillessen calcia centralmente e il portiere olan… - Vivo_Azzurro : #NationsLeague ?? 84' Bella azione corale degli #Azzurri, il cross di #Florenzi per #Immobile è appena lungo! ????????… - Fprime86 : RT @salpaladino: Immobile in nazionale è una roba imbarazzante - lukaiaquinta : Quando vedo certe partite della nazionale mi domando come Ciro Immobile abbia fatto a fare tutti quei gol l'anno s… - lukeellul9 : RT @Sardanapalooo: ?? Paragonare Immobile a Totti in Nazionale. Uno che ha smesso a 29 anni con uno che ha iniziato a 31. Uno che ha quasi v… -