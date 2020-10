Ilicic | “calvario finito” | il talento sloveno riabbraccia l’Atalanta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo aver trascorso mesi difficili, Josipda qualche settimana ha ripreso ad allenarsi con costanza, svolgendo anche sedute con il resto del gruppo. Non è da escludere una sua convocazione per la partita di Napoli, ma quello che più importa è che ora lostia bene e che i problemi siano superati. Gasperini e l’Atalanta sono pronti arlo: in queste settimane società, squadra e tifosi non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno a. E se ci sarà da aspettare qualche altro giorno, pazienza. Il suo ritorno in campo rappresenta, per tutti gli amanti del calcio, una bellissima notizia. Josipdopo i quattro gol al Valencia negli ottavi di Champions – Photo credits: Getty Imagese ...