Il virologo Andrea Crisanti: l’aumento dei casi “non lo fermiamo più, siamo alla Caporetto del contact tracing” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Cosi’ come siamo il sistema e’ saturo. Le previsioni non si fanno pero’ sui numeri dei nuovi contagi, bensi’ sul rapporto tra nuovi positivi identificati e persone in isolamento domiciliare“: lo ha affermato in un’intervista a La Stampa il professor Andrea Crisanti, microbiologo, virologo dell’Università di Padova, noto in Italia come il padre del “modello Vo”, che all’inizio dell’epidemia ha contribuito a limitare i danni in Veneto. Secondo Crisanti questo significa che “per ogni nuovo contagiato e’ necessario identificare in media tra le 15 e le 20 persone con le quali e’ venuto a stretto contatto. Con oltre settemila nuovi casi di positivita’ dovremmo rintracciare e mettere ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Cosi’ comeil sistema e’ saturo. Le previsioni non si fanno pero’ sui numeri dei nuovi contagi, bensi’ sul rapporto tra nuovi positivi identificati e persone in isolamento domiciliare“: lo ha affermato in un’intervista a La Stampa il professor, microbiologo,dell’Università di Padova, noto in Italia come il padre del “modello Vo”, che all’inizio dell’epidemia ha contribuito a limitare i danni in Veneto. Secondoquesto significa che “per ogni nuovo contagiato e’ necessario identificare in media tra le 15 e le 20 persone con le quali e’ venuto a stretto contatto. Con oltre settemila nuovidi positivita’ dovremmo rintracciare e mettere ...

RaiNews : La nuova fase dell'epidemia. 'Tra 15 giorni si rischiano oltre 10mila casi' #Crisanti #Studio24 - Andrea_D74 : RT @ImolaOggi: ??Covid, il virologo Palù: 'Asintomatico il 95% dei positivi, irrazionale inseguirli' - TitoDiPersio : E' un ragionamento che non fa una piega. #Virologo Andrea #Crisanti #AppImmuni #contacttracing #covid ##Coronavirus… - Andrea_Algieri : Che poi @MassimoGalli51 manco è un virologo... È un parassitologo ( non scherzo eh è una qualifica vera). Nel passa… - xenonian1 : RT @SmordiRita: «Faccio outing, non sono un virologo»: la 'confessione' del professor Andrea Crisanti -