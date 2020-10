(Di giovedì 15 ottobre 2020) Cairo Pubblicità, società del gruppo Cairo Communication che detiene i diritti marketing e commerciali del, hato un importante accordo con– uno dei principali produttori di pneumatici in India – e il club granata per le stagioni 2020/21 e 2021/22. Con questacontinuerà a essere l’Official Tyre Partner del … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #Marketing #Notizie Il Torino rinnova la partnership con CEAT Limited fino al 2022: Cairo Pubblicità , società del g… - PeroniStefano : RT @TorinoFC_1906: ?? | Cairo Pubblicità rinnova la partnership tra @CEATtyres e Torino FC ?? - TorinoFC_1906 : ?? | Cairo Pubblicità rinnova la partnership tra @CEATtyres e Torino FC ?? - urbanlabto : RT @audis_it: Da oggi @urbanlabto si rinnova dopo 15 anni di attività ! I nuovi allestimenti, l’ampliamento dei contenuti e nuove modalità … - audis_it : Da oggi @urbanlabto si rinnova dopo 15 anni di attività ! I nuovi allestimenti, l’ampliamento dei contenuti e nuov… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino rinnova

Torino FC

Sabato 17 e domenica 18 ottobre si rinnova come ogni anno il tradizionale appuntamento autunnale con Carta d’Epoca la mostra mercato del libro e della ...A un anno dai primi interventi di efficientamento energetico in cinque beni in Lombardia, Piemonte e Veneto, Edison rinnova l’impegno a sostegno del Fai (Fondo ambiente italiano), con nuovi progetti d ...