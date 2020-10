Il Tg4 ‘ignora’ Del Debbio | «Vi ricordo l’appuntamento con Dritto e Rovescio condotto dal presentatore» Video

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Stefania Cavallaro - Tg4 Paolo Deldiventa l’innominato. Curiosa ‘gaffe’ oggi nell’edizione delle 12.00 del Tg4, che ha voluto ricordare gli appuntamenti di questa sera su Rete 4 con Stasera Italia di Barbara Palombelli e a seguire condi… non si sa! “A questo punto non mi resta che ricordavi l’appuntamento alle 20.30 con Stasera Italiada Barbara Palombelli e poi condal“ annuncia in chiusura di tg la giornalista e conduttrice Stefania Cavallaro. Del Dubbio – come lo chiamava Gene Gnocchi nella sua imitazione a Quelli che il Calcio – ignorato, ma la collega gli ha comunque dato del. ...