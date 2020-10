Il ritorno di Dexter (a sette anni dall’ultimo episodio) (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il serial killer dei serial killer si era congedato nel 2013, con un addio che per certi versi ci aveva lasciato l’amaro in bocca. Ma ora sta per tornare. Il canale americano Showtime, infatti, ha deciso di riprendere in mano Dexter – con i suoi infiniti litri di sangue (finto) –, ordinando una miniserie speciale di 10 episodi. Il protagonista sarà sempre Michael C. Hall. Confermato anche showrunner originario Clyde Phillips, che aveva coordinato le prime cinque delle otto stagioni trasmesse. Le riprese del nuovo ciclo dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2021 con messa in onda prevista per l’autunno prossimo. Il finale aperto con cui si era conclusa la serie aveva suscitato parecchie perplessità: dopo aver preso la decisione sofferta di staccare la spina all’amata sorella in fin di vita, il protagonista ... Leggi su wired (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il serial killer dei serial killer si era congedato nel 2013, con un addio che per certi versi ci aveva lasciato l’amaro in bocca. Ma ora sta per tornare. Il canale americano Showtime, infatti, ha deciso di riprendere in mano– con i suoi infiniti litri di sangue (finto) –, ordinando una miniserie speciale di 10 episodi. Il protagonista sarà sempre Michael C. Hall. Confermato anche showrunner originario Clyde Phillips, che aveva coordinato le prime cinque delle otto stagioni trasmesse. Le riprese del nuovo ciclo dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2021 con messa in onda prevista per l’autunno prossimo. Il finale aperto con cui si era conclusa la serie aveva suscitato parecchie perplessità: dopo aver preso la decisione sofferta di staccare la spina all’amata sorella in fin di vita, il protagonista ...

DavidBasco86 : Da un lato, eccitato per il ritorno di una serie che ho seguito per anni (e che ho sempre sospettato, non essendo D… - close1_ : L'annuncio del ritorno di #Dexter per una nona stagione è stato spiazzante e accolto con unanime LOL. Qui vi ho par… - pandators : @Liv_ing_ bello il ritorno di dexter eh però senza debra - debbbh : Ritorna Dexter e io non sono felice. Si rimettono insieme gruppi e io non sono felice. Fanno sequel di film che mi… - _naeiou_ : RT @Il_Nerdastro: BREAKING: Il Ritorno di #Dexter! #Showtime ha ordinato ufficialmente un Mini Revival per la #SerieTV, e #MichaelCHall tor… -