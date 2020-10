Il Regno Unito litiga sul lockdown nazionale. Intanto Londra alza l'allerta

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 15 ottobre 2020)- Il Governo britannico ha annunciato nuove restrizioni aper fare fronte all’aumento dei contagi. La capitale è passata dal primo al secondo livello di, che comporta delle regole più ferree per nove milioni di cittadini. Da sabato verranno vietati gli incontri al chiuso tra chiunque non appartiene allo stesso nucleo familiare. Il protocollo del governo consiglia anche di ridurre il numero di spostamenti con i trasporti pubblici. Le nuove regole sono state annunciate in mattinata dal sindaco diSadiq Khan, che da tempo chiede maggiori restrizioni e oggi rivendica la sua vittoria politica. “Il virus si sta diffondendo in ogni angolo della città”, ha detto Khan che ha chiesto al governo di indire un nuovo...