Il presunto boss di ‘ndrangheta lo chiamava il “Jolly”, lui lo ringraziava per i voti: ecco chi è in pole per fare il presidente della Val d’Aosta (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sotto elezioni, l’uomo della locale di ‘ndrangheta lo chiamava il “jolly“: “Con Renzo c’abbiamo il Jolly“, diceva Alessandro Giachino, poi condannato a 11 anni di carcere per associazione mafiosa. Per la procura di Torino, “Renzo il jolly” era Renzo Testolin, presidente facente funzioni della Valle d’Aosta e probabile futuro governatore. È infatti l’indiziato numero uno per guidare un governo composto dalle forze autonomiste locali più il Partito democratico. Nella regione più piccola d’Italia, dove il governo non viene eletto con il “Tatarellum”, ma attraverso una legge elettorale regionale su base proporzionale, gli autonomisti e la sinistra stanno cercando di mettere all’opposizione la Lega, che alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sotto elezioni, l’uomolocale di ‘ndrangheta loil “jolly“: “Con Renzo c’abbiamo il Jolly“, diceva Alessandro Giachino, poi condannato a 11 anni di carcere per associazione mafiosa. Per la procura di Torino, “Renzo il jolly” era Renzo Testolin,facente funzioniValle d’Aosta e probabile futuro governatore. È infatti l’indiziato numero uno per guidare un governo composto dalle forze autonomiste locali più il Partito democratico. Nella regione più piccola d’Italia, dove il governo non viene eletto con il “Tatarellum”, ma attraverso una legge elettorale regionale su base proporzionale, gli autonomisti e la sinistra stanno cercando di mettere all’opposizione la Lega, che alle ...

