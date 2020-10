Il porto di Livorno punta sulla cellulosa, raddoppio magazzino zona MK (Di giovedì 15 ottobre 2020) ... per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale comunitaria, GUE,, il bando relativo all'appalto integrato per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei ... Leggi su livornopress (Di giovedì 15 ottobre 2020) ... per la successiva pubblicazioneGazzetta Ufficiale comunitaria, GUE,, il bando relativo all'appalto integrato per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei ...

È stata una nottata molto complicata quella di ieri per i viaggiatori di un Intercity di Trenitalia. I vigili del fuoco sono infatti intervenuti per trasbordare i passeggeri di un convoglio fermo in g ...

Livorno a un passo dalla fine. Navarra: "Domani porto i libri in tribunale"

Il Livorno non ha ancora presentato la fideiussione, mentre la Lega Pro aveva dato scadenza ieri alle 17:00. Gli altri 320 mila euro, invece, spetterebbero alla Lega Pro come… Leggi ...

