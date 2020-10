Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 16 ottobre 2020: Umberto è riuscito a riprendersi la banca (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nella nuova puntata de Il Paradiso delle signore 5, in onda venerdì 16 ottobre 2020 su Rai1 alle 15:55, Umberto annuncia di essersi ripreso la banca: anticipazioni. Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 venerdì 16 ottobre 2020 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni vedono protagonisti Umberto e Adelaide, anche se per ragioni molto diverse. Roberta racconta a Gabriella l'epilogo inatteso della serata romantica con Marcello, e la Rossi confida all'amica le difficoltà che sta attraversando in questo momento. Umberto dichiara di essersi ripreso la banca Guarnieri ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nella nuova puntata de Il5, in onda venerdì 16su Rai1 alle 15:55,annuncia di essersi ripreso la. Il5 torna su Rai1 venerdì 16con una nuova puntata in onda alle 15:55. Levedono protagonistie Adelaide, anche se per ragioni molto diverse. Roberta racconta a Gabriella l'epilogo inatteso della serata romantica con Marcello, e la Rossi confida all'amica le difficoltà che sta attraversando in questo momento.dichiara di essersi ripreso laGuarnieri ...

