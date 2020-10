Il nuovo orologio di Panerai è dedicato a Luna Rossa (Di giovedì 15 ottobre 2020) Panerai svela l'ultimo nato della sua partnership con Luna Rossa: il nuovo Luminor Luna Rossa Gmt – 42 mm. La lunga strada per la vittoria della 36ma edzione dell'America's Cup prenderà il via nelle acque di Auckland, in Nuova Zelanda, tra gennaio e febbraio del prossimo anno con la Prada Cup Challenger’s Selection Series. Un evento sempre più atteso, che vedrà Panerai in veste di Official Sponsor del Team Luna Rossa. Un ruolo al quale la maison tiene molto e che sottolinea il suo legame con l'Italia e con il mare, nonché la sua anima dinamica. In attesa di veder gareggiare il team al quale è associato, Panerai svela il nuovo Luminor Luna ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 15 ottobre 2020)svela l'ultimo nato della sua partnership con: ilLuminorGmt – 42 mm. La lunga strada per la vittoria della 36ma edzione dell'America's Cup prenderà il via nelle acque di Auckland, in Nuova Zelanda, tra gennaio e febbraio del prossimo anno con la Prada Cup Challenger’s Selection Series. Un evento sempre più atteso, che vedràin veste di Official Sponsor del Team. Un ruolo al quale la maison tiene molto e che sottolinea il suo legame con l'Italia e con il mare, nonché la sua anima dinamica. In attesa di veder gareggiare il team al quale è associato,svela ilLuminor...

