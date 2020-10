Il nuovo album di Ariana Grande esce a ottobre 2020: “Non vedo l’ora”. Cosa sappiamo finora (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il nuovo album di Ariana Grande è più vicino all’uscita di quanto chiunque potesse pensare. “Non vedo l’ora di darvi il ​​mio nuovo album questo mese“: con questo semplice tweet, apparso sul suo profilo mercoledì 14 ottobre, la Grande ha lanciato la bomba che molti aspettavano ma in cui pochi speravano davvero. Ovvero, il suo sesto disco di inediti non solo è già pronto ma esce a ottobre. Si tratta del successore del fortunatissimo Thank U, Next, album capace di stracciare ogni record di vendite nel 2019 (perfino quello dei Beatles del 1964, occupando i primi tre posti della classifica statunitense coi tre ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ildiè più vicino all’uscita di quanto chiunque potesse pensare. “Nonl’ora di darvi il ​​mioquesto mese“: con questo semplice tweet, apparso sul suo profilo mercoledì 14, laha lanciato la bomba che molti aspettavano ma in cui pochi speravano davvero. Ovvero, il suo sesto disco di inediti non solo è già pronto ma. Si tratta del successore del fortunatissimo Thank U, Next,capace di stracciare ogni record di vendite nel 2019 (perfino quello dei Beatles del 1964, occupando i primi tre posti della classifica statunitense coi tre ...

SkyTG24 : Miley Cyrus, il nuovo album è pronto - Negramaro : Salva #Contatto ! Il nostro nuovo album sarà disponibile dal 13 novembre. Potete presalvarlo e preordinarlo da ora!… - MaxPezzali : Dal 30 ottobre: QUALCOSA DI NUOVO, il nuovo Album di inediti fuori ovunque! '???????????????? ???? ??????????' è ?????????? ???? ????????????… - teasgukie : non vedo l'ora esca il nuovo album dei bangtan ne ho Bisogno come l'aria really sto campando x quello. il dopo? non esiste - edoardochance : Che giorno è oggi? PERSONE NORMALI: 15 ottobre IO: il giorno prima del nuovo album di @mecna -