Il Mose ferma ancora l'acqua alta a Venezia, ma la Bora fa allagare Chioggia – Il video (Di giovedì 15 ottobre 2020) Le operazioni di sollevamento del Mose a Venezia, per tutelare la città dall'acqua alta prevista a 135 centimetri, si sono concluse positivamente. È la seconda volta in pochi giorni, dopo l'esordio del sistema di protezione della città lagunare del 3 ottobre scorso. Le paratoie si sono sollevate in poco più di un'ora e se l'Adriatico sale, in laguna il livello dell'acqua è stimato tra i 60 e i 65 centimetri. pic.twitter.com/XHHbrGC7ub— Comune di Venezia (@comuneVenezia) October 15, 2020 Nella vicina Chioggia, invece, anch'essa protetta dal Mose, a causa del forte vento di Bora si registrano allagamenti e 40 centimetri d'acqua alta in più ...

