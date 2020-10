Il mondo affonda, la Cina vince. Vola l’economia del Dragone (Di giovedì 15 ottobre 2020) Uno di quei misteri che non ci è dato di sapere. Mentre il mondo è alle prese con la seconda ondata pandemica (gli Stati Uniti non sono mai nemmeno usciti dalla prima) la Cina sembra aver trionfato sulla crisi non solo sanitaria, ma anche economica. Lo si percepisce guardando ciò che sta succedendo nel contesto degli investimenti. Le borse cinesi valgono “10 trilioni”, Shangai e Shenzen hanno oltrepassato i “10 mila miliardi di dollari arrivando perfino ad aggiornare il massimo storico del 2015”, riferisce Milano Finanza. Anche le stime del Fondo Monetario Internazionale promettono bene per il paese asiatico: “la Cina sarà l’unica grande economia mondiale a crescere nel 2020 con un pil atteso in rialzo tendenziale dell’1,9%. Importazioni ed esportazioni dal Paese ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 15 ottobre 2020) Uno di quei misteri che non ci è dato di sapere. Mentre ilè alle prese con la seconda ondata pandemica (gli Stati Uniti non sono mai nemmeno usciti dalla prima) lasembra aver trionfato sulla crisi non solo sanitaria, ma anche economica. Lo si percepisce guardando ciò che sta succedendo nel contesto degli investimenti. Le borse cinesi valgono “10 trilioni”, Shangai e Shenzen hanno oltrepassato i “10 mila miliardi di dollari arrivando perfino ad aggiornare il massimo storico del 2015”, riferisce Milano Finanza. Anche le stime del Fondo Monetario Internazionale promettono bene per il paese asiatico: “lasarà l’unica grande economia mondiale a crescere nel 2020 con un pil atteso in rialzo tendenziale dell’1,9%. Importazioni ed esportazioni dal Paese ...

