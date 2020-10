Il ministro della Salute ammette | ' In Svizzera la situazione del Covid si sta deteriorando'

matteosalvinimi : Un'intera caserma della Guardia di Finanza chiusa a Milano causa Covid, avevano sedato una rivolta di immigrati cla… - MediasetTgcom24 : Gestione emergenza Covid in Francia, perquisita la casa del ministro della Salute #Coronavirus… - Ferraresi_V : Più merito e trasparenza nelle scelte e nomine, stop porte girevoli tra #magistratura e politica per ritrovare la f… - RinoCana : RT @giuslit: Se da ministro dell'Economia ti capita la sventura di veder saltare sotto i tuoi occhi 6 banche, salvarne di corsa altre 2 e v… - lella_c : RT @matteosalvinimi: Un'intera caserma della Guardia di Finanza chiusa a Milano causa Covid, avevano sedato una rivolta di immigrati clande… -

Ultime Notizie dalla rete : ministro della

Rai News

Il governatore della regione ha deciso di incrementare le misure per contrastare la diffusione del virus: niente lezioni in presenza fino al 30 ottobre. Dura la risposta del ministro dell'Istruzione: ...“Non chiudete le scuole superiori, non chiudete i ragazzi”: l'appello di Pellai. Si fa strada, ogni giorno di più, l'ipotesi di tornare alla didattica a distanza per gli stud ...