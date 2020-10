Il Ministero fornisce i dati sul Covid: studenti contagiati sono lo 0,08% (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Ministero dell'Istruzione comunica che, alla data del 10 ottobre, gli studenti contagiati sono pari allo 0,080%, 5.793 casi di positività,, per il personale docente la percentuale è dello 0,133% ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ildell'Istruzione comunica che, alla data del 10 ottobre, glipari allo 0,080%, 5.793 casi di positività,, per il personale docente la percentuale è dello 0,133% ...

Varsavia, 15 ott 12:24 -, Agenzia Nova, - Prosegue anche in Polonia la repentina crescita di nuovi casi di coronavirus. Secondo gli ultimi dati forniti dal ministero della Sanità,.

Covid scuola, i dati dei contagi al 10 ottobre: positivi 5793 studenti e 1020 docenti

Ecco l'aggiornamento dei casi di contagi da covid nello scuola fornito dal Ministero. I dati sono raccolti fino al 10 ottobre.

