Il-Giro-d’Italia-2020: Jhonatan Narvaez vince la 12 tappa (Di giovedì 15 ottobre 2020) Oggi 15 Ottobre si è corsa la 12 tappa da Cesenatico a Cesenatico per Il-Giro-d’Italia-2020. Sono stati 200 chilometri sofferti e la pioggia è tornata a fare capolino nella corsa rosa. Avincere la tappa è stato il colombiano Jhonatan Narvaez con uno sprint finale da vero campione. Leggi anche: Giro-d’Italia-103: Arnaud Démare vince l’undicesima tappa Il-Giro-d’Italia-2020: la 12 tappa Prima vittoria al Giro per Jhonatan Narvaez. Da professionista ha vinto solo in Italia: oltre al successo odierno, quest’anno ha vinto la 3 tappa. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 ottobre 2020) Oggi 15 Ottobre si è corsa la 12da Cesenatico a Cesenatico per Il--d’Italia-. Sono stati 200 chilometri sofferti e la pioggia è tornata a fare capolino nella corsa rosa. Are laè stato il colombianocon uno sprint finale da vero campione. Leggi anche:-d’Italia-103: Arnaud Démarel’undicesimaIl--d’Italia-: la 12Prima vittoria alper. Da professionista ha vinto solo in Italia: oltre al successo odierno, quest’anno ha vinto la 3. ...

giroditalia : ???? @petosagan wins his first Stage at the Giro d’Italia. Incredible action! ???? @petosagan vince la sua prima tappa… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 11 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa… - giroditalia : Stage 11 | Tappa 11 - Giro d’Italia 2020 Classifications! ?? Mode on. ??Maglia Rosa - @EnelGroupIT ??Maglia Ciclamin… - zazoomblog : Giro d’Italia 2020 Davide Cassani: “Per Vincenzo Nibali la squadra è un problema. Bene Almeida” - #d’Italia… - peterkama : l'Education First ha fatto una proposta, cioè quella di concludere il Giro d'Italia domenica 18 ottobre, all'arrivo… -