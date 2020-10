Il giardino dei Finzi Contini : il film amore e guerra di Vittorio De Sica (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non si è mai grandi abbastanza per rileggere le pagine o rivedere il film Il giardino dei Finzi Contini. Gli amori, le passioni, sono come turbini difficili da dominare nell’adolescenza. Ma non saranno meteore passeggere presto dimenticate. La giovinezza non sarà mai così breve da contenere o consumare i sentimenti. Ma questi, perdureranno nel tempo e nei ricordi. Non si bruceranno, come tutto ciò che segna l’animo. In una Ferrara prima dell’inizio della seconda guerra mondiale, un gruppo di giovani ruota attorno ad uno straordinario personaggio di ragazza. Micol Finzi Contini, “che cela il suo segreto sotto un velo di raffinatezza”. Rampolli, con suo fratello Alberto, di una famiglia altolocata. Proprietari ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non si è mai grandi abbastanza per rileggere le pagine o rivedere ilIldei. Gli amori, le passioni, sono come turbini difficili da dominare nell’adolescenza. Ma non saranno meteore passeggere presto dimenticate. La giovinezza non sarà mai così breve da contenere o consumare i sentimenti. Ma questi, perdureranno nel tempo e nei ricordi. Non si bruceranno, come tutto ciò che segna l’animo. In una Ferrara prima dell’inizio della secondamondiale, un gruppo di giovani ruota attorno ad uno straordinario personaggio di ragazza. Micol, “che cela il suo segreto sotto un velo di raffinatezza”. Rampolli, con suo fratello Alberto, di una famiglia altolocata. Proprietari ...

