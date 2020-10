Il dramma di Tiziano Ferro | Alcolista | bulimico | gay | depresso | famoso

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Francesca Galiciha aperto le porte della sua vita su una parentesi molto dolorosa del passato, segnata dagli eccessi dell'alcol e da pensieri negativiè uno dei cantanti italiani più amati del mondo. Le sue melodie pop incentrate sull'amore sono potenti e travolgenti e da 20 anni, da quando ha fatto la sua comparsa sulla scena musicale a livello nazionale, il cantante di Latina non ha mai avuto decadimenti professionali. Anche lui ha avuto alti e bassi ma la sua musica ha sempre suscitato emozioni in chi la ascolta, che non ha mai capito cosa davvero si celasse dietro.ha sempre sorriso sul palco, eppure, come ha raccontato in una recente intervista all'inserto Sette del Corrierei della Sera, c'è stato un periodo ...