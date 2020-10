Il Covid non ferma le osterie (Di giovedì 15 ottobre 2020) davCon circa duecento soci, ventisei membri (fra cui 2 nuovi) e una decina di nuove attività che si uniranno entro la fine dell’anno, il Comitato friulano per la difesa delle osterie – sempre più rosa e giovane – nei giorni scorsi, ha tirato le fila di questo difficile 2020 che, nonostante tutto, ha portato il suo presidente, Enzo Mancini, a sottolineare come si possa «fare un bilancio positivo. Il Covid-19 ha sferzato un duro colpo al comparto della ristorazione, e così anche a chi fa parte del Comitato, ma posso dire che le osterie hanno saputo reggere, e rialzarsi, dopo una caduta che poteva essere fatale per molti». Un discorso carico di positività e di speranza, quello fatto dal presidente in occasione dell’annuale assemblea, la quale ha deliberato, fra le altre ... Leggi su udine20 (Di giovedì 15 ottobre 2020) davCon circa duecento soci, ventisei membri (fra cui 2 nuovi) e una decina di nuove attività che si uniranno entro la fine dell’anno, il Comitato friulano per la difesa delle– sempre più rosa e giovane – nei giorni scorsi, ha tirato le fila di questo difficile 2020 che, nonostante tutto, ha portato il suo presidente, Enzo Mancini, a sottolineare come si possa «fare un bilancio positivo. Il-19 ha sferzato un duro colpo al comparto della ristorazione, e così anche a chi fa parte del Comitato, ma posso dire che lehanno saputo reggere, e rialzarsi, dopo una caduta che poteva essere fatale per molti». Un discorso carico di positività e di speranza, quello fatto dal presidente in occasione dell’annuale assemblea, la quale ha deliberato, fra le altre ...

In caso di positività a scuola, per i contatti stretti sarà disposta la quarantena ma senza esame. All’aeroporto di Caselle nuovo servizio di monitoraggio rapido per i viaggiatori ...

Coronavirus. Immuni: che cos’è e come funziona. Dieci cose da sapere

8.605.896 download; 10.060 notifiche inviate; 567 utenti positivi. Sono i numeri di Immuni, la App di tracciamento dei contagi da Sars CoV2, aggiornati al 12 ottobre dal ministero della Salute. Voluta ...

