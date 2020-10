Il Covid non dà tregua allo sport: dal calcio al tennis, tutti i casi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Covid spopola nel mondo dello sport. Tra i nuovi casi spicca Fabio Fognini, impegnato in un torneo di tennis in Sardegna, e lo juventino McKennie. Due squadre si ritirano dal Giro d’Italia. Anche il mondo dello sport inizia seriamente a tremare di fronte all’avanzata senza tregua del Covid-19. Di fatto, quasi tutte le discipline … L'articolo Il Covid non dà tregua allo sport: dal calcio al tennis, tutti i casi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ilspopola nel mondo dello. Tra i nuovispicca Fabio Fognini, impegnato in un torneo diin Sardegna, e lo juventino McKennie. Due squadre si ritirano dal Giro d’Italia. Anche il mondo delloinizia seriamente a tremare di fronte all’avanzata senzadel-19. Di fatto, quasi tutte le discipline … L'articolo Ilnon dà: dalalproviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Il Covid non si ferma, ancora 362 positivi in Liguria La Repubblica Imposta Tari, riduzione del 20%

Il Consiglio Comunale ha approvato, nell’ultima seduta di fine settembre, l’applicazione della riduzione del 20% della tassa su rifiuti (Tari) per Covid-19 per il solo anno 2020 e relativamente alle s ...

Assolombarda sul Covid: "Difficile mantenere gli organici, settori stravolti"

Alessandro Spada, numero uno dell'associazione degli industriali: "Stiamo assistendo alla graduale ripresa di alcuni settori mentre altri pagano ancora duramente gli effetti della pandemia. Si tratta ...

