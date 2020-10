Il Covid blocca anche le adozioni: 500 bambini non possono andare dalle loro nuove famiglie (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’epidemia porta con sé storie nascoste nelle pieghe che bisogna andare a cercare e che nascondono difficoltà che rimangono sotto traccia. In Italia in questo momento ci sono 500 famiglie che attendono il proprio figlio. Sono famiglie che dopo un lungo percorso sono riuscite ad accedere all’adozione internazionale e che nonostante abbiano già ottenuto l’abbinamento, un percorso sfiancante dal punto di vista burocratico e affettivo, non riescono ad abbracciare i propri figli a causa dei blocchi tra Paesi. La psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi, con un intervento sul settimanale Oggi scrive chiaramente che “per quei bambini attendere ancora significa nuovamente sperimentare un rifiuto che inconsciamente conoscono e consciamente li opprime”. “Hanno conosciuto ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’epidemia porta con sé storie nascoste nelle pieghe che bisognaa cercare e che nascondono difficoltà che rimangono sotto traccia. In Italia in questo momento ci sono 500che attendono il proprio figlio. Sonoche dopo un lungo percorso sono riuscite ad accedere all’adozione internazionale e che nonostante abbiano già ottenuto l’abbinamento, un percorso sfiancante dal punto di vista burocratico e affettivo, non riescono ad abbracciare i propri figli a causa dei blocchi tra Paesi. La psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi, con un intervento sul settimanale Oggi scrive chiaramente che “per queiattendere ancora significa nuovamente sperimentare un rifiuto che inconsciamente conoscono e consciamente li opprime”. “Hanno conosciuto ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid blocca Il covid blocca la movida, a Modena protestano i gestori dei locali. VIDEO modenaindiretta.it Rivolta contro il lockdown ad Arzano, si valuta la marcia indietro: vertice in Comune

Covid: mini lockdown Arzano, commercianti in strada. Misure restrittive anche a Monte di Procida

E’ il primo nel territorio di Napoli e provincia da quando la cosiddetta seconda ondata di Coronavirus ha preso piede in Italia e in Europa. – Alcune decine di commercianti stanno bloccando la ...Arzano, comune a Nord di Napoli, in lockdown. Dopo l’incremento dei contagi, che ieri hanno toccato le 200 unità, la commissione guidata dal commissario prefettizio Maria Pia De Rosa ha ...