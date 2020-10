Il corto Néo Kosmo con Giorgia Surina in anteprima ad Alice nella Città – Festa del Cinema di Roma (Di giovedì 15 ottobre 2020) Martedì 20 ottobre 2020 presso La Nuvola di Fuksas è attesa l’anteprima nazionale di Néo Kósmo, un corto di fantascienza che mette a confronto la facoltà di giudizio umana e quella di un automa. Il cortometraggio Néo Kósmo, scritto e diretto da Adelmo Togliani, è stato selezionato fuori concorso alla 18° edizione di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma (15- 25 Ottobre 2020). Protagonista del film è Giorgia Surina nel ruolo della tata androide Alésia, accanto a lei anche Giorgio Consoli e Kateryna Korchynska nelle vesti di una coppia di coniugi che, insieme ai figli adolescenti, sono ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Martedì 20 ottobre 2020 presso La Nuvola di Fuksas è attesa l’nazionale di Néo Kósmo, undi fantascienza che mette a confronto la facoltà di giudizio umana e quella di un automa. Ilmetraggio Néo Kósmo, scritto e diretto da Adelmo Togliani, è stato selezionato fuori concorso alla 18° edizione diCittà, sezione autonoma e parallela delladeldi(15- 25 Ottobre 2020). Protagonista del film ènel ruolo della tata androide Alésia, accanto a lei anche Giorgio Consoli e Kateryna Korchynska nelle vesti di una coppia di coniugi che, insieme ai figli adolescenti, sono ...

mymovies : Néo Kósmo - Nuovo Mondo, il trailer ufficiale del corto con Giorgia Surina. In programma ad Alice nella città e al… - cogonipiero2 : RT @gorlachance: @repubblica I negazionisti sono coloro che negano l'olocausto ed i neo fasciti sono coloro che, in teoria, riprendono idee… - Mukenin : RT @gorlachance: @repubblica I negazionisti sono coloro che negano l'olocausto ed i neo fasciti sono coloro che, in teoria, riprendono idee… - marsicus : RT @gorlachance: @repubblica I negazionisti sono coloro che negano l'olocausto ed i neo fasciti sono coloro che, in teoria, riprendono idee… - VCountry3 : RT @gorlachance: @repubblica I negazionisti sono coloro che negano l'olocausto ed i neo fasciti sono coloro che, in teoria, riprendono idee… -

Ultime Notizie dalla rete : corto Néo O que não se vê (2020) di Paulo Abreu - Recensione quinlan.it