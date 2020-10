Il comico romano Saverio Raimondo torna live con un nuovo spettacolo di stand-up comedy: la sua satira pungente colpirà anche il coronavirus (Di giovedì 15 ottobre 2020) Saverio Raimondo , il Satiro Parlante di Netflix, torna dal vivo con un nuovo spettacolo di stand-up comedy covato durante i mesi di lockdown e già testato con successo su cavie umane durante l'estate ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 ottobre 2020), il Satiro Parlante di Netflix,dal vivo con undi-upcovato durante i mesi di lockdown e già testato con successo su cavie umane durante l'estate ...

eli57912974 : RT @Valter14032653: @untemaAlgiorno #inRealtà rimango basito difronte al comportamento scriteriato di molti ma soprattutto da un ex comico… - UnTemaAlGiorno : RT @Valter14032653: @untemaAlgiorno #inRealtà rimango basito difronte al comportamento scriteriato di molti ma soprattutto da un ex comico… - matitesbagliate : RT @Valter14032653: @untemaAlgiorno #inRealtà rimango basito difronte al comportamento scriteriato di molti ma soprattutto da un ex comico… - Valter14032653 : @untemaAlgiorno #inRealtà rimango basito difronte al comportamento scriteriato di molti ma soprattutto da un ex com… - _Perla_Nera_ : RT @MarcoSanavia1: @leopadanofe Esatto, così è. E non è nemmeno un questione di nord-sud. Infatti il più grande, immenso comico italiano è… -

Ultime Notizie dalla rete : comico romano Brignano imita Brugnaro sulla Rai. Il sindaco si diverte, ma gli corregge il dialetto: «Andè in mona» Corriere della Sera Enrico Montesano senza mascherina a Montecitorio, fermato dalla polizia

Montesano solo qualche giorno fa aveva annunciato la sua adesione alla manifestazione no mask che si è tenuta sabato scorso a Roma (ilGiornale.it) Il recente battibecco con la polizia ricorda uno dei ...

Teatro, Saverio Raimondo torna live con un nuovo spettacolo di stand-up comedy: la sua satira pungente colpirà anche il coronavirus

Saverio Raimondo, il Satiro Parlante di Netflix, torna dal vivo con un nuovo spettacolo di stand-up comedy covato durante i mesi di lockdown e già testato con successo su cavie umane ...

Montesano solo qualche giorno fa aveva annunciato la sua adesione alla manifestazione no mask che si è tenuta sabato scorso a Roma (ilGiornale.it) Il recente battibecco con la polizia ricorda uno dei ...Saverio Raimondo, il Satiro Parlante di Netflix, torna dal vivo con un nuovo spettacolo di stand-up comedy covato durante i mesi di lockdown e già testato con successo su cavie umane ...