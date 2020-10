Il capo della Polizia al governo: “Incostituzionali i controlli nelle case per le feste” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il capo della Polizia, Franco Gabrielli, in un appunto di una pagina e mezzo dimostra e spiega al governo come sia impossibile impedire i party privati. “L’articolo 14 della Costituzione riconosce l’inviolabilità del privato domicilio”, scrive. Il parere è stato chiesto dalla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, a cui si è rivolto il premier Conte dopo che gli era giunta notizia, nei giorni scorsi, che i ministri Speranza e Franceschini volevano inserire una forma di controllo dei party privati in casa e fuori nell’ultimo Dpcm. La ricostruzione di quanto sarebbe avvenuto la fornisce Claudia Fusani sul Riformista. Gabrielli avrebbe aggiunto che per autorizzare i controlli “il Parlamento dovrebbe dichiarare lo stato di ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il, Franco Gabrielli, in un appunto di una pagina e mezzo dimostra e spiega alcome sia impossibile impedire i party privati. “L’articolo 14Costituzione riconosce l’inviolabilità del privato domicilio”, scrive. Il parere è stato chiesto dalla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, a cui si è rivolto il premier Conte dopo che gli era giunta notizia, nei giorni scorsi, che i ministri Speranza e Franceschini volevano inserire una forma di controllo dei party privati in casa e fuori nell’ultimo Dpcm. La ricostruzione di quanto sarebbe avvenuto la fornisce Claudia Fusani sul Riformista. Gabrielli avrebbe aggiunto che per autorizzare i“il Parlamento dovrebbe dichiarare lo stato di ...

