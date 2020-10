Il bollettino sul Coronavirus in Lombardia oggi 15 ottobre (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo i numeri record di ieri con 1844 casi e 17 decessi la situazione sui contagi di Coronavirus in Lombardia con i numeri della regione: articolo in aggiornamento ”Stiamo monitorando la situazione e nelle prossime ore diremo se è necessario prendere qualche misura o se invece basterà essere rigorosamente rispettosi di quanto è già stato disposto”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulle misure per contrastare la diffusione del Coronavirus in Lombardia a ‘Buongiorno’ su Sky Tg24. In Lombardia ”nelle ultime giornate si sono fatti molti più tamponi, la percentuale tra i tamponi e gli infettati è più o meno sempre la stessa dei giorni precedenti, ma ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo i numeri record di ieri con 1844 casi e 17 decessi la situazione sui contagi diincon i numeri della regione: articolo in aggiornamento ”Stiamo monitorando la situazione e nelle prossime ore diremo se è necessario prendere qualche misura o se invece basterà essere rigorosamente rispettosi di quanto è già stato disposto”. Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, sulle misure per contrastare la diffusione delina ‘Buongiorno’ su Sky Tg24. In”nelle ultime giornate si sono fatti molti più tamponi, la percentuale tra i tamponi e gli infettati è più o meno sempre la stessa dei giorni precedenti, ma ...

DPCgov : ???? #allertaGIALLA, martedì #13ottobre, su settori di Abruzzo, Calabria e Sicilia. Consulta il bollettino per conosc… - clikservernet : Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati per il 15 ottobre della Protezione Civile - Noovyis : (Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati per il 15 ottobre della Protezione Civile) Playhitmusic - - agronotizie : Bollettino di guerra 15 ottobre 2020: Ue, mancozeb sul viale del tramonto - nocchi_rita : RT @IoSonoSpiderMan: Vedo #Lockdown2 in tendenza e penso - alle attività chiuse - alla gente sul balcone che canta - a chi porta fuori il c… -