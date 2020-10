"Il bene e il male". Jole Santelli, l'ultima volta in tv prima di morire: quel saluto della Merlino | Video (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'ultima apparizione in tv di Jole Santelli risale al 16 settembre. La governatrice della Calabria, scomparsa a 51 anni nella sua casa di Cosenza e malata di tumore da tempo, era intervenuta in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira per parlare del caso di Don Roberto Malgesini, il prete ucciso a Como da un tunisino, e lo aveva fatto con la passione e il rigore che l'avevano resa amata dai compagni di partito e rispettatissima dagli avversari politici. "Esiste il bene ed esiste il male, in questo caso Don Roberto era il bene e chi l'ha ucciso era il male. Don Pietro ha ragione, non bisogna strumentalizzare. Ma chiedo a lui di fare altrettanto: non va bene parlare come nel caso ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'apparizione in tv dirisale al 16 settembre. La governatriceCalabria, scomparsa a 51 anni nella sua casa di Cosenza e malata di tumore da tempo, era intervenuta in collegamento con Myrtaa L'Aria che tira per parlare del caso di Don Roberto Malgesini, il prete ucciso a Como da un tunisino, e lo aveva fatto con la passione e il rigore che l'avevano resa amata dai compagni di partito e rispettatissima dagli avversari politici. "Esiste iled esiste il, in questo caso Don Roberto era ile chi l'ha ucciso era il. Don Pietro ha ragione, non bisogna strumentalizzare. Ma chiedo a lui di fare altrettanto: non vaparlare come nel caso ...

