Iconize | il lungo silenzio dell’influencer spaventa i fan

Iconize, famoso e seguitissimo influencer, ha deciso di dire addio ad Instagram e, dopo la falsa notizia, per lui arriva un'amara sorpresa. Famoso, molto amato e davvero seguito, Iconize spaventa i follower che si chiedono che fine abbia fatto il famoso influencer: ecco cos'è successo. Forse non tutti lo sanno, ma qualche giorno fa Marco Ferrero aveva raccontato di aver subito un aggressione di stampo razzista verso gli omosessuali, ma in seguito la vicenda è stata smascherata, infatti, pare proprio che la terribile vicenda non sia mai accaduta. La notizia ha in pochissimo tempo fatto il giro del web e anche negli studi di Barbara D'Urso se ne è parlato molto e la storia ha lasciato di succo ed indignata la ...

Iconize chiede scusa pubblicamente per la finta aggressione omofoba con un lungo video su Instagram, poi disattiva il suo account ufficiale.

