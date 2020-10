ICAR 2020 – Scienza al lavoro per una completa eradicazione dell’HIV HIV oggi è cronicizzabile Si può azzerare il rischio contagio | ma resta lo stigma e il pericolo ignoranza nei giovanissimi

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Dal 12 al 16 ottobre, la 12a edizione di– Italian Conference on AIDS and Antiviral Research, la conferenza italiana su AIDS e ricerca antivirale. Un’occasione di confronto e riflessione tra specialisti, pazienti e operatori sanitari per non dimente quella che è stata un’altra pandemia, ancora da vincere definitivamente. IL PAZIENTE HIV NEL: IN ETA’ AVANZATA,DOPPIO DI MALATTIE CARDIOVASCOLARI E AUMENTO DI PESO – Le terapie moderne per l’infezione da HIV hanno trasformato questa malattia in una patologia cronica.l’aspettativa di vita di una persona affetta da infezione fa HIV è sostanzialmente sovrapponibile a quella della popolazione generale. “Tuttavia, diversi studi hanno dimostrato una maggior ...