I dati sul coronavirus di oggi, giovedì 15 ottobre (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 8.804 nuovi casi di contagio da coronavirus e 83 decessi, per un totale di 381.602 casi e 36.372 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 6.382 (373 in più rispetto Leggi su ilpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 8.804 nuovi casi di contagio dae 83 decessi, per un totale di 381.602 casi e 36.372 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 6.382 (373 in più rispetto

Europarl_IT : ???? Passiamo sempre più tempo sul web, fornendo spesso i nostri dati per fare acquisti o per registrarci su piattafo… - UNICEF_Italia : Il lavaggio delle mani con ?? e ?? è la prima linea di difesa dal #COVID19, eppure nel mondo per 818 milioni di bambi… - giornalettismo : L'analisi degli ultimi dati sul #coronavirus da parte di #Crisanti. 'Dovrebbero essere 140mila le persone in isol… - yuna_hikari : RT @ilpost: I dati sul coronavirus di oggi, giovedì 15 ottobre - f_profili : 8.803 casi #covid19 in #italia 83 #decessi +326 #ricoveri area medica +47 ricoveri #TI 1.899 #guariti 162.932… -