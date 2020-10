I 5 personaggi delle serie tv che ci raccontano davvero la bisessualità

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 15 ottobre 2020) L’altro giorno, indecisa su cosa vedere, ho deciso di buttarmi sull’usato garantito: Sex and the city. A caso ho scelto la puntata in cui Carrie frequenta un ragazzo bisessuale e, parlandone con le amiche, dice di non essere troppo sicura che la bisessualità esista veramente, ma che sia una sorta di terra di mezzo verso l’omosessualità. Non ci avevo mai fatto caso prima, ma ora sono basita tanto quanto voi. Ecco, visto che ci siamo ricordiamolo a tutte le Carrie del mondo: la bisessualità è un orientamento sessuale e non una sorta di stato confusionale di chi non sa con chi andare a letto. Per fortuna che, negli anni, le serie tv sono migliorate su questo fronte e ci hanno regalato dei personaggi stupendi che raccontano davvero come stanno le cose.