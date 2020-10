HONOR Band 5i si aggiorna e ottiene nuove interessanti funzionalità

(Di giovedì 15 ottobre 2020)sta rilasciando un nuovomento del firmware per il fitness tracker5i che aggiunge le previsioni meteo e altre novità. L'articolo5i sifunzionalità proviene da TuttoAndroid.

momo1098r : secondo me, più comoda e più bella della mi band 5 - infoitscienza : Honor Band 5i: aggiornamento con previsioni meteo - Plaffo : Offerta Prima Day: HONOR Band 5 con notifiche, frequenza cardiaca e monitoraggio dell'ossigeno nel sangue a 21,90€… - NG_Trade21 : Da' un'occhiata a 'Honor Band 5i Fitness Tracker, Smartwatch Orologio Monitoraggio SpO2 Rilevazione di ossigeno nel… - CouponOfferte : #7ottobre ??COUPON AMAZON??: ?? HONOR Band 5 Basketball Version - Smart Watch Monitoraggio Pallacanestro (Grigio) ??… -

Ultime Notizie dalla rete : HONOR Band

Telefonino.net

Grazie alla memoria integrata da 4 GB di HONOR MagicWatch 2 e la Bluetooth integrato, potete collegarvi istantaneamente agli auricolari senza bisogno dello smartphone e ascoltare la vostra musica pref ...Per la gioia di chi possiede Honor Band 5i ( spesso in sconto su Amazon), in queste ore l’azienda sta lanciando il nuovo aggiornamento di ottobre: ecco cosa aggiunge l’update al dispositivo indossabil ...