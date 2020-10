Hockey pista, Serie A1: la classifica marcatori del campionato (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo la conclusione della prima giornata giornata della Serie A1 di Hockey pista 2020/2021, oltre che la classifica generale – riguardante le 14 squadre partecipanti al massimo torneo nostrano – si è definita anche la classifica marcatori del campionato. In tanti sono andati a segno marcando una doppietta o addirittura una tripletta: andiamo a scoprire quali sono stati i giocatori protagonisti. 3 reti: Ricardo Caio (Trissino)2 reti: Marc Coy (Bassano), De Rinaldis (Sarzana), Illuzzi (Lodi), Banini D (Follonica), Saez (Scandiano), Bertolucci (Correggio), Faccin (Trissino), Paiva (Montebello), Cocco (Valdagno) Davanti a tutti c’è quindi Ricardo Caio del Trissino, mentre alle sue spalle figura un gruppo di ben nove giocatori fra cui spiccano ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo la conclusione della prima giornata giornata dellaA1 di2020/2021, oltre che lagenerale – riguardante le 14 squadre partecipanti al massimo torneo nostrano – si è definita anche ladel. In tanti sono andati a segno marcando una doppietta o addirittura una tripletta: andiamo a scoprire quali sono stati i giocatori protagonisti. 3 reti: Ricardo Caio (Trissino)2 reti: Marc Coy (Bassano), De Rinaldis (Sarzana), Illuzzi (Lodi), Banini D (Follonica), Saez (Scandiano), Bertolucci (Correggio), Faccin (Trissino), Paiva (Montebello), Cocco (Valdagno) Davanti a tutti c’è quindi Ricardo Caio del Trissino, mentre alle sue spalle figura un gruppo di ben nove giocatori fra cui spiccano ...

Il Valdagno conquista i primi tre punti della sua stagione battendo 4-3 i padroni di casa del Montebello nel derby veneto posticipo della prima giornata del campionato di hockey su pista a completamen ...

Doppio impegno in Coppa Italia per le formazioni senior della Cv Skating. Domenica al PalaMercuri la formazione di serie B della Cv Skating, ovvero gli Snipers TecnoAlt, per l’occasione guidata ...

