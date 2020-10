Ho visto al cinema “Lockdown all’italiana”: in sala eravamo in 7 e nessuno ha mai riso una volta (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’avvocato Giovanni (Ezio Greggio) vive a Roma in un appartamento di 350 metri quadrati con la moglie Mariella (Paola Minaccioni), borghese e dedita allo shopping compulsivo. Ma la tradisce con la svaporata cassiera toscana Tamara (Martina Stella), a sua volta sposata con il tassista borgataro Walter (Ricky Memphis). Sia Mariella che Walter scoprono in contemporanea, grazie agli smartphone lasciati incustoditi, il tradimento dei rispettivi coniugi, e sono dolori. Ora bella/o mia/o te ne vai per sempre di casa! Manco per idea: scatta il lockdown totale del Paese e dobbiamo proseguire forzatamente le nostre infauste convivenze. Per giunta “blindate”, causa virus. Tra mascherine chirurgiche, chiamate Skype con gli amici, bombastiche vicine di pianerottolo che spuntano dal nulla, chat pseudo erotiche e una carrellata neanche esaustiva dei luoghi comuni da ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’avvocato Giovanni (Ezio Greggio) vive a Roma in un appartamento di 350 metri quadrati con la moglie Mariella (Paola Minaccioni), borghese e dedita allo shopping compulsivo. Ma la tradisce con la svaporata cassiera toscana Tamara (Martina Stella), a suasposata con il tassista borgataro Walter (Ricky Memphis). Sia Mariella che Walter scoprono in contemporanea, grazie agli smartphone lasciati incustoditi, il tradimento dei rispettivi coniugi, e sono dolori. Ora bella/o mia/o te ne vai per sempre di casa! Manco per idea: scatta il lockdown totale del Paese e dobbiamo proseguire forzatamente le nostre infauste convivenze. Per giunta “blindate”, causa virus. Tra mascherine chirurgiche, chiamate Skype con gli amici, bombastiche vicine di pianerottolo che spuntano dal nulla, chat pseudo erotiche e una carrellata neanche esaustiva dei luoghi comuni da ...

