"Ho una brutta notizia". Federica Pellegrini in lacrime: il coronavirus non perdona (Di giovedì 15 ottobre 2020) Anche Federica Pellegrini è positiva al coronavirus. L'annuncio, in lacrime, arriva dalla stessa campionessa del nuoto azzurro. La 32enne di Mirano, con una story sulla propria pagina Instagram, ha spiegato ai suoi tifosi, visibilmente scossa: "Ho appena ricevuto la brutta notizia, oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l'esito è positivo. Sono positiva al Covid". La "Divina" Fede aveva accusato dolori fisici e un forte mal di gola dopo l'ultimo allenamento. Più che preoccupata per le condizioni di salute, la Pellegrini si è detta amareggiata per le conseguenze sulla stagione sportiva che dovrebbe portarla ai Giochi Olimpici di Tokyo, slittati al 2021. "Volevo gareggiare", ha sottolineato sui social. Ora dovrà restare almeno 10 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ancheè positiva al. L'annuncio, in, arriva dalla stessa campionessa del nuoto azzurro. La 32enne di Mirano, con una story sulla propria pagina Instagram, ha spiegato ai suoi tifosi, visibilmente scossa: "Ho appena ricevuto la, oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l'esito è positivo. Sono positiva al Covid". La "Divina" Fede aveva accusato dolori fisici e un forte mal di gola dopo l'ultimo allenamento. Più che preoccupata per le condizioni di salute, lasi è detta amareggiata per le conseguenze sulla stagione sportiva che dovrebbe portarla ai Giochi Olimpici di Tokyo, slittati al 2021. "Volevo gareggiare", ha sottolineato sui social. Ora dovrà restare almeno 10 ...

