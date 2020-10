H&M lancia il macchinario che recupera i filati dai capi vecchi per farne di nuovi

Leggi su wired

(Di giovedì 15 ottobre 2020) (Foto: H&M)Prendere un maglione logoro e bucato, infilarlo in una macchina, aspettare cinque ore e ottenere una sciarpa nuova di zecca. La nuova promessa di H&M nel segno della sostenibilità si può riassumere così e ha un nome: Looop, che permette dire idaivestiti perdi. Per il momento questa macchina delle meraviglie si trova in uno degli store di Stoccolma (Svezia) del colosso dell’abbigliamento fast fashion, per la precisione nel punto vendita in Drottninggatan 56. Qui si può osservare in tempo reale il funzionamento del sistema di riciclo: gli abiti ormai superati vengono inseriti in Looop che li lava, li taglia a strisce e li lavora. Nel giro di cinque ore, si ottiene un nuovo capo in maglia creato con il filato ...