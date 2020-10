Guenda Goria fidanzato, chi è Telemaco dell’Aquila: vita privata, età, carriera, curiosità (Di giovedì 15 ottobre 2020) Chi è l’imprenditore che ha conquistato il cuore della musicista Sarebbero emerse alcune voci circa il presunto fidanzato di Guenda Goria, che al reality Grande Fratello ha dichiarato di essere single. Pare che la figlia di Maria Teresa Ruta ed Amedeo Goria, che è una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip, abbia omesso la relazione fuori dalle mura del reality con l’imprenditore più grande di lei. Guenda ha infatti 31 anni, lui 48 anni. Chi è il fidanzato di Guenda Chi è lui? Lui si chiama Telemaco Dell’Aquila ed è un imprenditore, che lavora in prevalenza a Milano, ha 48 anni. Ma a far parlare della sua relazione non è tanto che l’abbia omessa, ma ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Chi è l’imprenditore che ha conquistato il cuore della musicista Sarebbero emerse alcune voci circa il presuntodi, che al reality Grande Fratello ha dichiarato di essere single. Pare che la figlia di Maria Teresa Ruta ed Amedeo, che è una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip, abbia omesso la relazione fuori dalle mura del reality con l’imprenditore più grande di lei.ha infatti 31 anni, lui 48 anni. Chi è ildiChi è lui? Lui si chiamaDell’Aquila ed è un imprenditore, che lavora in prevalenza a Milano, ha 48 anni. Ma a far parlare della sua relazione non è tanto che l’abbia omessa, ma ...

