GTA Online: sali di livello e ottieni ricompense triple in Powerplay (Di giovedì 15 ottobre 2020) La classica modalità Competizione Powerplay frutta GTA$ e RP tripli questa settimana, offrendo ai partecipanti la possibilità di vincere alla grande in un deathmatch a squadre amato da tutti. Usa armi all’avanguardia e potenziamenti devastanti per schiacciare i tuoi avversari in una serie di mappe, tra cui l’USS Luxington e il silo missilistico di Mount Chiliad, e incassa una bella somma. GTA$ e RP doppi Se vuoi diversificare i tuoi introiti, i CEO possono dare un’occhiata al livello della merce nel loro magazzino e considerare l’ipotesi di fare un po’ di contrabbando: gli introiti dalle missioni di vendita di carichi speciali sono raddoppiati per i prossimi sette giorni. I magazzini per carichi speciali sono scontati: inizia ad accumulare merci o migliora le tue ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 15 ottobre 2020) La classica modalità Competizionefrutta GTA$ e RP tripli questa settimana, offrendo ai partecipanti la possibilità di vincere alla grande in un deathmatch a squadre amato da tutti. Usa armi all’avanguardia e potenziamenti devastanti per schiacciare i tuoi avversari in una serie di mappe, tra cui l’USS Luxington e il silo missilistico di Mount Chiliad, e incassa una bella somma. GTA$ e RP doppi Se vuoi diversificare i tuoi introiti, i CEO possono dare un’occhiata aldella merce nel loro magazzino e considerare l’ipotesi di fare un po’ di contrabbando: gli introiti dalle missioni di vendita di carichi speciali sono raddoppiati per i prossimi sette giorni. I magazzini per carichi speciali sono scontati: inizia ad accumulare merci o migliora le tue ...

zazoomblog : GTA Online: livello e ricompense triple in Powerplay - insidetgame : GTA Online: livello e ricompense triple in Powerplay - seski591 : ??ENTRA A FAR PARTE ANCHE TU NEL CLUB DEI RADUNI PIÙ BELLO D'ITALIA?????? GRUPPO RADUNI: - GamingToday4 : GTA 6: la potenziale mappa del gioco finita online - Multiplayerit : GTA 6: la potenziale mappa del gioco finita online -

Ultime Notizie dalla rete : GTA Online Grand Theft Auto V: 7 Anni Dopo - Hynerd.it Hynerd.it GTA Online: sali di livello e ottieni ricompense triple in Powerplay

La classica modalità Competizione Powerplay frutta GTA$ e RP tripli questa settimana, offrendo ai partecipanti la possibilità di vincere alla grande in un deathmatch a squadre amato da tutti. Usa armi ...

Prime Gaming: come ricevere i vantaggi Social Club per GTA V

Scopriamo con questa nuova guida come poter ricevere e riscattare i vantaggi di Social Club x Prime Gaming per GTA V e Red Dead Online.

La classica modalità Competizione Powerplay frutta GTA$ e RP tripli questa settimana, offrendo ai partecipanti la possibilità di vincere alla grande in un deathmatch a squadre amato da tutti. Usa armi ...Scopriamo con questa nuova guida come poter ricevere e riscattare i vantaggi di Social Club x Prime Gaming per GTA V e Red Dead Online.