Grottaminarda | prorogata la chiusura di scuole ed Uffici Comunali

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – “Poichè non sono stati ancora resi noti dal servizio SEP dell’Asl i risultati definitivi dello screening effettuato lunedì scorso su dipendenti, collaboratori esterni, contatti ed Amministratori, il Sindaco Angelo Cobino, ha prorogato fino a sabato 17 ottobre l’Ordinanza di sospensione in sede delle attività deglie delle attività didattiche e amministrative in presenza, dell’Istituto Comprensivo San Tommaso d’Aquino. Resta sospeso integralmente il servizio di Polizia Municipale, mentre per gli altri serviziè attivato lo smart working. Intanto in questi giorni disono stati messi in atto gli opportuni interventi di ...