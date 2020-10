Greenland riesce a trovare la tensione della sopravvivenza all’apocalisse

Leggi su wired

(Di giovedì 15 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=03J4FXvTudE Solitamente quando i meteoriti iniziano a cascare sulla Terra siamo alla fine del film, i protagonisti sono intenti nell’ultima grande fuga verso un riparo mentre tutto collassa intorno a loro.invece parte da qui, parte dal giornocatastrofe perché il cuoresua trama non sono i tentativi di impedirla (come era sempre negli anni ‘90) ma la maniera in cui ci organizziamo per sopravvivere. In questo è simile all’incipit di Last of Us: tutto è già precipitato e possiamo solo guardare la gente morire cercando di salvarci. Già solo questa prospettiva rende tutto più interessante, nonostantesia saldamente intenzionato a sfruttare situazioni e personaggi molto molto abusati, molto noti ...