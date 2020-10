Graziano Delrio: "Conte promuova un chiarimento dentro la maggioranza" (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Ci auguriamo un chiarimento ai massimi livelli promosso dal presidente del Consiglio che dia garanzie”. Lo dice il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio dopo un’assemblea del gruppo convocata dopo lo slittamento del voto sulla pdl costituzionale sul voto ai diciottenni per il Senato. “Un fatto estremamente grave - lo ha definito Delrio - che mina la credibilità dell’azione della maggioranza”. La decisione del rinvio è stata presa dalla conferenza dei capigruppo della Camera. Slitta così il voto sulla riforma costituzionale che introduce il voto ai diciottenni per l’elezione del Senato. Sarà messa in calendario nelle prossime settimane, si apprende al termine della riunione. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Ci auguriamo unai massimi livelli promosso dal presidente del Consiglio che dia garanzie”. Lo dice il capogruppo del Pd alla Cameradopo un’assemblea del gruppo convocata dopo lo slittamento del voto sulla pdl costituzionale sul voto ai diciottenni per il Senato. “Un fatto estremamente grave - lo ha definito- che mina la credibilità dell’azione della”. La decisione del rinvio è stata presa dalla conferenza dei capigruppo della Camera. Slitta così il voto sulla riforma costituzionale che introduce il voto ai diciottenni per l’elezione del Senato. Sarà messa in calendario nelle prossime settimane, si apprende al termine della riunione.

