Grave lutto nel mondo della poltica: morta Jole Santelli, presidente della Calabria (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una notizia che nessuno si aspettava. E’ morta di cancro la presidente della regione Calabria Jole Santelli. Aveva 51 anni. Una notizia inaspettata, un male di cui non aveva mai parlato in modo negativo o pessimistico. E’ morta a Cosenza, all’et&aGrave; di 51 anni, la presidente della regione Calabria, Jole Santelli. Oggi si sa che lottava da tempo contro un cancro e che era peggiorata ma nulla lo faceva presagire. Secondo le primissime informazioni, le condizioni di salute della governatrice si sarebbero aggravate nelle ultime ore. La notizia ... Leggi su chenews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una notizia che nessuno si aspettava. E’di cancro laregione. Aveva 51 anni. Una notizia inaspettata, un male di cui non aveva mai parlato in modo negativo o pessimistico. E’a Cosenza, all’et&a; di 51 anni, laregione. Oggi si sa che lottava da tempo contro un cancro e che era peggiorata ma nulla lo faceva presagire. Secondo le primissime informazioni, le condizioni di salutegovernatrice si sarebbero aggravate nelle ultime ore. La notizia ...

clikservernet : Grave in lutto in Calabria, muore nella notte la governatrice Jole Santelli - Noovyis : (Grave in lutto in Calabria, muore nella notte la governatrice Jole Santelli) Playhitmusic - - iside50 : RT @iside50: Anche da parte mia condoglianze x il grave lutto che lo ha colpito @Totti a te e famiglia tutta le più sentite condoglianze ???? - opvorchestra : Ci associamo al dolore dei familiari per la scomparsa del consigliere regionale #ClaudioSinigaglia, un amico sempre… - Notiziedi_it : Grave lutto per Francesco Totti, il messaggio del Napoli -