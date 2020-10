Grande Fratello Vip, le rivelazioni della milanista Franceska Pepe: “alcuni calciatori…” [FOTO] (Di giovedì 15 ottobre 2020) Franceska Pepe è stata recentemente eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip, è salita alla ribalta anche per le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi, sono andati in scena diversi scontri con dettagli personali che sono stati smentiti dalla diretta interessata. Adesso si è raccontata in un’intervista a ‘Chi’, la modella ha svelato anche un particolare legato al mondo del calcio, nel dettaglio sul corteggiamento dei calciatori: “mi è capitato, ma non ho mai corrisposto i loro complimenti”. Segue il campionato di Serie A, è una tifosa del Milan. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con le immagini. Wanda Nara, il massaggio è hot: “hai un lato B brasiliano” FOTO Emilie Nef Naf arriva ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020)è stata recentemente eliminata dalla casa delVip, è salita alla ribalta anche per le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi, sono andati in scena diversi scontri con dettagli personali che sono stati smentiti dalla diretta interessata. Adesso si è raccontata in un’intervista a ‘Chi’, la moha svelato anche un particolare legato al mondo del calcio, nel dettaglio sul corteggiamento dei calciatori: “mi è capitato, ma non ho mai corrisposto i loro complimenti”. Segue il campionato di Serie A, è una tifosa del Milan. Sfoglia laGALLERY in alto con le immagini. Wanda Nara, il massaggio è hot: “hai un lato B brasiliano”Emilie Nef Naf arriva ...

