Grande Fratello Vip, i concorrenti nel Cucurio si riuniscono con gli altri per festeggiare il primo mese di convivenza (video) (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip prosegue da ormai diverso tempo, più precisamente da un mese. Nonostante le continue litigate tra Zorzi e Matilde Brandi o i rimproveri da parte della regia, il clima della Casa è più festoso che mai. Ma partiamo dall’inizio. Questa notte i concorrenti erano ancora separati. La maggior parte di loro si trovava comodamente all’interno della casa principale, mentre alcuni erano nel Cucurio. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, Massimiliano Morra, Adua Del Vesco e Guenda Goria. Tutto stava procedendo in maniera molto tranquilla. Fino a quando la serranda della vetrata che separa i due spazi non si alza. Nel video qui sotto potete vedere la scena completa. Fonte: Mediaset Nelle immagini vediamo Guenda chiamare tutti ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 15 ottobre 2020) IlVip prosegue da ormai diverso tempo, più precisamente da un. Nonostante le continue litigate tra Zorzi e Matilde Brandi o i rimproveri da parte della regia, il clima della Casa è più festoso che mai. Ma partiamo dall’inizio. Questa notte ierano ancora separati. La maggior parte di loro si trovava comodamente all’interno della casa principale, mentre alcuni erano nel. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, Massimiliano Morra, Adua Del Vesco e Guenda Goria. Tutto stava procedendo in maniera molto tranquilla. Fino a quando la serranda della vetrata che separa i due spazi non si alza. Nelqui sotto potete vedere la scena completa. Fonte: Mediaset Nelle immagini vediamo Guenda chiamare tutti ...

fattoquotidiano : Perché è successo? Perché Roma che, malgrado tutto, resta la Capitale d’Italia e un discreto luogo della beltà del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - pastaepatane : Soprattutto siete troppo rancorosi e di parte, state guardando il grande fratello non gli Hunger games - antoniafalcone : RT @_golgota: Ancora nessuno che abbia pensato a un Grande Fratello vip per decidere il candidato sindaco di Roma. -