Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci rimprovera Stefania Orlando: "Matilde Brandi ci è rimasta male..." (Di giovedì 15 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci rimprovera a Stefania Orlando di aver prestato poca attenzione all'amica Matilde Brandi, preferendo la compagnia di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di giovedì 15 ottobre 2020)di aver prestato poca attenzione all'amica, preferendo la compagnia di Tommaso Zorzi alVip.

fattoquotidiano : Perché è successo? Perché Roma che, malgrado tutto, resta la Capitale d’Italia e un discreto luogo della beltà del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - SamanthaPolline : RT @gabrielsniceass: no non ho parole guenda fa un discorso fantastico e quelle tre si alzano e vanno a parlarne male fuori durante il pran… - carlottavassa : RT @filledelalune12: Enock che pensa sia una cosa buona essere un comodino nella casa del Grande Fratello Stiamo proprio alla frutta, seco… -