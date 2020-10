GP Aragon | Mir sfida Quartararo | Possiamo fare molto bene

(Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA - " Mi sentoè una bella pista per noi. Non è stato il weekend migliore che potessimo aspettarci invece a Le Mans. Non ho mai trovato il feeling con la moto. Non ero competitivo a ...

La MotoGP non si ferma e dopo il GP di Francia è la volta del round ad Aragon (Spagna). Sul tracciato spagnolo i ... Se lo augura il secondo della classifica generale Joan Mir. Lo spagnolo, pilota ...“Mi sento bene, Aragon è una bella pista per noi. Non è stato il weekend migliore che potessimo aspettarci invece a Le Mans. Non ho mai trovato il feeling con la moto. Non ero competitivo a sufficienz ...