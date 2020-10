Governo lavora a proroga del blocco licenziamenti. Riguarderebbe le imprese che ricorrono alla Cassa integrazione Covid o decontribuzione (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Governo ipotizza di prorogare il blocco dei licenziamenti per le aziende che useranno la Cassa Covid o la decontribuzione alternativa alla Cig. E’ quanto si apprende da fonti di Governo. Le nuove settimane di Cassa integrazione di emergenza, viene spiegato, saranno “retroattive”, per fare in modo che non ci sia nessuno che rimane senza ammortizzatori da metà novembre, quando chi l’ha utilizzata in modo continuativo avrà esaurito tutte le settimane attualmente a disposizione (18+18). Oggi i sindacati sono tornati a chiedere una proroga del blocco dei licenziamenti fino alla fine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ilipotizza dire ildeiper le aziende che useranno lao laalternativaCig. E’ quanto si apprende da fonti di. Le nuove settimane didi emergenza, viene spiegato, saranno “retroattive”, per fare in modo che non ci sia nessuno che rimane senza ammortizzatori da metà novembre, quando chi l’ha utilizzata in modo continuativo avrà esaurito tutte le settimane attualmente a disposizione (18+18). Oggi i sindacati sono tornati a chiedere unadeldeifinofine ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo lavora Blocco licenziamenti, governo lavora a una proroga per le imprese che ricorrono alla Cassa integrazione Covid… Il Fatto Quotidiano La Regione chiede al Governo di sbloccare e accelerare la liquidazione degli indennizzi per i lavoratori di aziende artigiane

“E’ necessario che il Governo sblocchi le risorse già previste e velocizzi l’iter di liquidazione degli ammortizzatori per i lavoratori delle imprese artigiane”. Così l’assessore regionale allo Svilup ...

