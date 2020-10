Golf | Scottish Championship 2020 | Paratore è 16° dopo il primo giro

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Ottimoper Renatoche con 68 (-4) colpi si piazza al sedicesimo posto nelle battute iniziali dello(European Tour). L’evento che anticipa il 77° Open d’Italia vede l’azzurro partire col piede giusto sul green del Fairmont St Andrews, a Fife in Scozia. In gara per il nostro tricolore anche Lorenzo Scalise, attualmente 45° con 71 (-1) colpi. Davanti a tutti c’è lo spagnolo Adrian Otaegui, 27enne di San Sebastian con 62 (-10, dieci birdie) colpi, seguono l’inglese Matt Wallace e Bryce Easton con tre colpi di ritardo. Venerdì 16 ottobre la seconda giornata al via dalle ore 13:30 alle 18:30.