Global goals kids show | spettacolo animato per raccontare ai bambini gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Realizzato da ASviS e Fondazione Edoardo Garrone, con il sostegno di WINDTRE e in collaborazione con Rai e A future, il cartonesarà trasmesso su Rai Yoyo e disponibile online sui siti e i canali social di tutti i partner.Roma, 15 ottobre 2020 – Prende il via venerdì 16 ottobre ilItalia, un programmaa puntate per diffondere la cultura della sostenibilità tra i, realizzato dall’Alleanza Italiana per lo(ASviS) e Fondazione Edoardo Garrone, in collaborazione con Rai Ragazzi e Rai per il Sociale e con il sostegno di WINDTRE.Lo, presentato dall’attrice Carolina Benvenga, ...

Al via dal 16 ottobre il "Global Goals Kids' Show Italia": su RaiYoyo 17 puntate per raccontare ai bambini fra i 5 e i 10 anni gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Il cartone è real ...