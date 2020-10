Gli industriali lombardi vogliono cancellare il blocco dei licenziamenti: “Siamo gli unici in Europa” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Gli imprenditori della regione più colpita dal Coronavirus, la lombardia, sono in ginocchio per la crisi e proprio nel momento della seconda ondata chiedono di poter licenziare i dipendenti. “L’Italia è l’unico Paese europeo in cui vige il blocco dei licenziamenti – ha affermato in un’intervista a La Stampa Alessandro Spada, presidente di Assolombarda – Una misura eccezionale, legata all’emergenza e che certamente aveva senso nel momento più difficile, quando di trattava di evitare che il lockdown generalizzato cancellasse intere realtà produttive, ma oggi stiamo assistendo alla graduale ripresa di alcuni settori mentre altri pagano ancora duramente gli effetti della pandemia. Si tratta di modulare i provvedimenti tenendo conto di questa realtà in ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Gli imprenditori della regione più colpita dal Coronavirus, laa, sono in ginocchio per la crisi e proprio nel momento della seconda ondata chiedono di poter licenziare i dipendenti. “L’Italia è l’unico Paese europeo in cui vige ildei– ha affermato in un’intervista a La Stampa Alessandro Spada, presidente di Assolombarda – Una misura eccezionale, legata all’emergenza e che certamente aveva senso nel momento più difficile, quando di trattava di evitare che il lockdown generalizzato cancellasse intere realtà produttive, ma oggi stiamo assistendo alla graduale ripresa di alcuni settori mentre altri pagano ancora duramente gli effetti della pandemia. Si tratta di modulare i provvedimenti tenendo conto di questa realtà in ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli industriali Scenario macro difficile: sotto pressione gli industriali - Finanza e Borsa Investire Oggi Sibillini Maker, nasce a Comunanza l’officina digitale dei giovani futuri imprenditori

Gli ingredienti che accomunano questi ragazzi sono la passione ... rendendo accessibili tecnologie un tempo ad uso esclusivo dell’industria. Da un lato supporteremo professionisti e PMI locali con ...

Morning note: economia e finanza dai giornali

Bp e Shell, gli angeli caduti del petrolio inglese (Il Sole 24 Ore ... 26) Assicurazioni: Ivass, faro su polizze dormienti e Covid (Il Giornale, pag. 20) Industria: ripresa delle macchine utensili, ...

